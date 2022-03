Giochi Gratis PC: c'è anche il nuovo Re dei gestionali cittadini tra i regali Epic Store

Ai già annunciati due giochi e un DLC in regalo su Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic Games aggiungono anche un altro, grande dono per tutti gli appassionati di strategici e gestionali cittadini su PC.

L'aggiornamento del giovedì pomeriggio della scheda di Epic Store dedicata ai titoli da riscattare a zero euro ribadisce la disponibilità di Black Widow Recharged, Centipede Recharged e del Kit Slayer Epico per Dauntless. La riedizione del twin-stick shooter e del grande classico per cabinati arcade possono essere scaricati gratis a partire da oggi, giovedì 3 marzo, insieme al pacchetto aggiuntivo di Dauntless.

Non meno importante è poi l'offerta che Epic sta confezionando per la prossima settimana. Dalle ore 17:00 italiane di giovedì 10 marzo, infatti, su Epic Games Store sarà possibile scaricare in via del tutto gratuita Cities Skylines, il gestionale cittadino di Colossal Order che ha raccolto l'eredità spirituale di SimCity.

Considerato dalla stampa di settore e dagli stessi appassionati come il nuovo riferimento del genere, Cities Skylines fornisce agli utenti tutti gli strumenti per costruire la metropoli dei propri sogni: nonostante l'incredibile mole di contenuti e funzionalità, il titolo risulta essere particolarmente accessibile anche per chi si avvicina solo adesso a questo tipo di esperienze gestionali (qui trovate la nostra recensione di Cities Skylines). Il download gratuito del Re dei gestionali cittadini sarà possibile su Epic Games Store dal pomeriggio del 10 marzo alle ore 17:00 del 17 marzo.