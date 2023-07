Giochi gratis PC: c'è un nuovo regalo in città, da oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store si aggiorna con (almeno) un gioco gratis in regalo: ancora per pochissime ore potete scaricare il gioco omaggio della scorsa settimana, che verrà sostituito da un nuovi titolo a partire dalle 17:00 di oggi pomeriggio, giovedì 6 luglio.

The Dungeon Of Naheulbeuk The Amulet Of Chaos è gratis ancora per pochissime ore, a partire dalle 17:00 ora italiana invece Epic Games Store regala Grime Tinge of Terror, un gioco in realtà non particolarmente celebre ma sicuramente interessanti per gli amanti del genere.

Grime viene descritto come "un GDR di azione-avventura rapido e spietato in cui annienterai i nemici con armi viventi che cambiano forma e funzione, e ne consumerai i resti con un buco nero per rafforzare il tuo ricettacolo, mentre fai a pezzi un mondo pieno di fascino anatomico."

Grime Tinge of Terror resta disponibile per il download gratis fino alle 17:00 del 13 luglio, ricordatevi che una volta aggiunto alla libreria di Epic Games Store il gioco resta vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Da parte nostra vi consigliamo sicuramente di riscattarlo, potreste scoprire un gioco capace di appassionarvi in questa calda estate... a costo zero.