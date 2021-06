Giochi Gratis PC: c'è anche Sonic Mania tra i prossimi regali di Epic Store

Puntualissima come sempre, anche oggi 17 giugno Epic Games ha fatto un paio di regali agli utenti del suo store per PC: fino alle 16:59 di giovedì 24 giugno potete riscattare gratis due giochi, ossia Hell is other demons e Overcooked! 2.

Hell is other demons è un platform d'azione sparatutto disegnato a mano con elementi roguelite, mentre Overcooked! 2 è un divertente party game in cui fino a quattro giocatori devono coordinarsi per gestire le cucine più folli mai concepite. Per riscattarli non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account personale di Epic, entrare nelle schede dei due giochi, cliccare sul tasto "Ottieni" e completare la procedura di checkout a costo zero. Una volta completata, Hell is other demons e Overcooked! 2 rimarranno per sempre vostri e giocabili mediante il client di Epic Games per PC.

Contestualmente, Epic Games ha anche svelato i due regali della prossima settimana, che non sono per niente male. Dalle 17:00 di giovedì 24 giugno potrete riscattare gratis Sonic Mania, un'avventura 2D con il porcospino blu completamente nuova e incredibilmente godibile, e Horizon Chase Turbo, un adrenalinico videogioco di corse arcade ispirato (concettualmente e visivamente) ai classici da sala giochi degli anni '80 e '90. Anche questi due giochi, una volta riscattati, diventeranno vostri per sempre.