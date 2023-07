Giochi Gratis su PC: Elder Scrolls Online guida il poker di regali su Epic Store

Il preannunciato approdo di Elder Scrolls Online gratis su Epic Store si concretizza quest'oggi, giovedì 20 luglio, con l'annuncio ufficiale dei nuovi videogiochi da riscattare a zero euro sul negozio digitale di Epic tra questa e la prossima settimana.

Dalle ore 17:00 di oggi, 20 luglio, tutti gli appassionati di giochi di ruolo 'bethesdiani' e i patiti di MMORPG possono staccare gratuitamente un pass per accedere all'universo fantasy di The Elder Scrolls Online. Sempre dal pomeriggio di giovedì 20 luglio è inoltre possibile riscattare una copia a zero euro di Murder by Numbers.

Sia il kolossal multiplayer di ZeniMax Online che l'avventura investigativa di Mediatoic e Irregular Corporation saranno gratis su Epic Store fino alle ore 17:00 di giovedì 27 luglio. Una volta riscattati, Murder by Numbers e TESO rimarranno per sempre nella vostra ludoteca digitale.

A dare il cambio all'avventura investigativa e al celebre MMORPG ci penseranno Homeworld Remastered Collection e Severed Steel: sia la raccolta rimasterizzata degli iconici strategici spaziali di Gearbox Software che l'avventura sparatutto a vocazione singleplayer di Greylock Studio potranno essere aggiunti gratuitamente al catalogo del vostro account Epic Store a partire dal pomeriggio del 27 luglio.