Giochi Gratis PC: è un horror il prossimo regalo di Epic Games del 17 marzo

Avete già scaricato gratis Cities Skylines per PC? Se non lo avete ancora fatto, correte a rimediare e tornate subito qui, poiché vi parliamo del regalo della prossima settimana.

Come d'abitudine, dopo aver messo a disposizione il gioco gratis, Epic Games ha anche svelato il prossimo regalo del suo store. A partire dalle 17:00 di giovedì 17 marzo tutti i giocatori PC potranno scaricare gratis In Sound Mind, un horror psicologico in prima persona. Quando verrà il momento, per riscattarlo non dovrete far altro che dirigervi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account Epic e cliccare sul tasto "Ottieni". Al termine della procedura, il gioco rimarrà per sempre di vostra proprietà e legato alla libreria del client di Epic.

In Sound Mind è descritto dai suoi creatori come "un horror psicologico fantastico in prima persona con enigmi frenetici, incredibili battaglie contro i boss e le musiche originali di The Living Tombstone". Sarete chiamati a viaggiare una serie di ricordi ossessionanti, con enigmi, meccaniche, armi e combattimenti contro boss unici. Si tratta di un gioco non troppo famoso, ma che su Metacritic vanta un buon punteggio di di 75 e su Steam una valutazione complessiva "Estremamente Positiva". In calce trovate il trailer della storia di In Sound Mind.