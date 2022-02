Giochi Gratis PC: Epic Games regala Cris Tales, data e link per il download gratuito

Correte a scaricare gratis Brothers A Tale of Two Sons per PC e tornate subito qui, poiché dobbiamo parlarvi del nuovo regalo di Epic Games Store previsto per la prossima settimana.

Subito dopo aver messo a disposizione gratuitamente Brothers A Tale of Two Sons, opera prima dello stesso Josef Fares che lo scorso dicembre s'è portato a casa il premio GOTY per It Take Two, Epic Games ha svelato che a partire dalle 17:00 di giovedì 24 febbraio regalerà Cris Tales, una delle produzioni indipendenti più apprezzate del 2021, normalmente proposta al prezzo di 39,99 euro. Per aggiungerla permanentemente alla vostra libreria non dovrete far altro che dirigervi a questo indirizzo all'ora del giorno stabilito e cliccare sul tasto "Ottieni". È ovviamente necessario un account di Epic Games, che può essere registrato gratuitamente qui.

Cris Tales è un gioco in due dimensioni interamente disegnato a mano che omaggia i classici del genere JRPG donando loro una prospettiva del tutto nuova. Nei panni della maga Crisbell, potrete osservare il passato, agire nel presente e e influenzare dinamicamente il futuro. La protagonista può infatti utilizzare la Magia Temporale per mettere in atto di strategie molto variegate, come spedire i nemici indietro nel tempo per affrontare le versioni più giovani e deboli di loro stessi, oppure mandarli nel futuro, dove saranno sconfitti a causa del veleno assorbito nel presente. La nostra Cristina Bona ne ha parlato approfonditamente nella recensione di Cris Tales.