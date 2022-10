Giochi gratis per PC: su Epic Games Store arrivano Saturnalia e Warhammer 40000 Mechanicus

Com ogni giovedì arrivano nuovi giochi gratis su Epic Games Store, dal 27 ottobre al 3 novembre lo store digitale di Epic Games regala due nuovi giochi gratis per PC: questa settimana è la volta di Saturnalia e Warhammer 40.000 Mechanicus.

Saturnalia gratis è "un'avventura horror di sopravvivenza: gioca nei panni di un gruppo di personaggi, esplora un villaggio isolato dove si tiene un antico rituale. Le sue strade labirintiche cambieranno ogni volta che perderai tutti i personaggi."

In Warhammer 40.000 Mechanicus gratis invece "assumi il controllo dell'esercito più tecnologicamente avanzato dell'Imperium, l'Adeptus Mechanicus. In questo strategico a turni, ogni tua decisione graverà sull'andamento della missione. Riceverai la benedizione dell'Omnissiah?"

Due titoli molto diversi tra loro ma che faranno la felicità degli appassionati dei rispettivi generi, Saturnalia in particolare è una produzione made in Italy molto attesa e di sicuro richiamo, così come un gioco di Warhammer 40.000 gratis.

Entrambi i giochi sono disponibili per il download dalle 17:00 del 27 ottobre e resteranno gratis fino alla stessa ora del 3 novembre, vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria. Avete ancora poche ore invece per scaricare gratis Fallout 3 Game of the Year Edition e Evoland Legendary Edition, disponibili per il download fino alle 16:59 di oggi pomeriggio.