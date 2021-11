Giochi gratis PC: Epic Games Store offre un nuovo gioco dal 4 novembre

Come ogni giovedì che si rispetti, l'Epic Games Store mette a disposizione un nuovo titolo completamente gratuito per tutti i suoi utenti. Adesso tocca a un apprezzato city builder strategico rivestire il ruolo di gioco in offerta.

Si tratta di Aven Colony, titolo uscito nel 2017 e sviluppato da Mothership Entertainment, un'esperienza interamente pensata per il giocatore singolo. Il gestionale ruota attorno alla colonizzazione di un pianeta alieno da parte della razza umana, con lo scopo di creare una vasta comunità per sopravvivere alle insidie della nuova dimora.



I giocatori avranno il pieno controllo di tutti i lavori di costruzione e gestione sociale, partendo dalla creazione di piccoli accampamenti fino a creare vere e proprie metropoli con grattacieli enormi. Si tratta di un prodotto complesso e stimolante, che terrà impegnati gli utenti molto a lungo fino a quando non avranno costruito la città spaziale dei loro sogni.

Aven Colony è gratis a partire dalle ore 17:00 del 4 novembre 2021 e rimarrà accessibile a tutti gli utenti fino al prossimo 11 novembre, quando Epic Games offrirà un altro titolo del suo vasto catalogo. In attesa dunque del pomeriggio e di scoprire anche quale sarà la prossima offerta del servizio, negli scorsi giorni lo avete invece scaricato il gioco gratis di Epic Games Store del 28 ottobre?