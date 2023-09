Giochi gratis per PC: Epic Games Store offre un prezioso regalo made in Italy

Come ogni giovedì, tornano i giochi gratis in regalo su Epic Games Store e questa settimana il marrketplace di Epic Games si arricchisce con due giochi in free download dal 28 settembre al 5 ottobre.

Il primo gioco in regalo è Model Builder gratis, un simulatore di modellismo che permette di assemblare modelli, dipingere diorami e in generale realizzare personaggi, veicoli, velivoli e altri soggetti con le proprie mani utilizzando materiali come legno, plastica, creta e colla.

Il secondo gioco gratis per PC è Soulstice, uno Stylish Action tutto italiano sviluppato da Reply Game Studios che prende ispirazioni da giochi come Bayonetta e Devil May Cry. Un gioco d'azione in terza persona ambientato in un mondo Dark Fantasy con ambientazioni oscure ed enormi boss da sconfiggere.

Sia Model Builder che Soulstice saranno disponibili per il download dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora del 5 ottobre, quando verranno sostituiti da due nuovi giochi gratis in regalo. Fino alle 16:59 di potete scaricare a costo zero The Forest Quartet e Out of Line, avete ancora pochissime ore per aggiungerli alla libreria, vi ricordiamo che una volta riscattati, i giochi gratis distribuiti da Epic Games Store resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni di nessun tipo.