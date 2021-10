Giochi gratis per PC: Epic Games Store regala un nuovo gioco da scaricare

Come ogni giovedì Epic Games Store regala (almeno) un nuovo gioco gratis per PC da scaricare, a partire dalle 17:00 del 21 ottobre potrete aggiungere alla libreria un nuovo gioco gratis che resterà vostro per sempre, da utilizzare senza limitazioni di alcun tipo.

Avete tempo fino alle 16:59 per scaricare gratis Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse e il Pacchetto Epic per Paladins, dalle 17:00 invece arriverà Among The Sleep Enhanced Edition, gioco che gli sviluppatori descrivono con questi termini: "la versione rinnovata e migliorata della premiata avventura horror in prima persona. Nel gioco vesti i panni di un bimbo intrappolato in uno strano incubo in cui vai alla ricerca della mamma."

Among The Sleep Enhanced Edition è gratis su Epic Games Store dal 21 al 28 ottobre, al momento la compagnia ha annunciato un solo gioco per questa settimana ma chissà che pomeriggio non possa scapparci la sorpresa con un secondo gioco bonus. Sempre oggi dovremo scoprire inoltre il regalo della prossima settimana, presumibilmente un gioco horror a tema Halloween, seguendo la linea già adottata negli anni scorsi.

Su Everyeye.it trovate la guida per scaricare i giochi gratis da Epic Games Store inoltre fino al 16 novembre potrete ottenere un buono sconto di 10 euro semplicemente registrandovi alla newsletter del negozio digitale di Epic.