Giochi gratis per PC: Epic Games Store regala un gioco di Warhammer 40.000

Come ogni giovedì arriva un nuovo gioco in regalo su Epic Games Store: queste sono le ultimissime ore per scaricare gratis Call of the Sea, da questo pomeriggio il gioco verrà sostituito da Warhammer 40,000 Gladius Relics of War.

Relics of War viene definito dagli sviluppatori come "il primo gioco di strategia a turni 4X ambientato nell'universo Warhammer 40,000. Quattro fazioni si affronteranno in una brutale guerra per il dominio sulle risorse del pianeta."

Il gioco è gratis su Epic Games Store dalle 17:00 del 16 marzo e fino alla stessa ora del 23 marzo, avete una settimana di tempo per riscattarlo e aggiungerlo alla vostra libreria seguendo il link qui sotto:

Una volta riscattato, Relics of War resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza alcuna limitazione temporale o contenutistica, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato. Una bella occasione per aggiungere uno strategico a tema Warhammer alla propria ludoteca, inoltre ricordatevi che fino alle 16:59 di oggi pomeriggio siete ancora in tempo per scaricare Call of the Sea gratis.

Recentemente il CEO di Epic ha ricordato che Epic Games Store punta ancora sulle esclusive e presto arriveranno almeno 20 nuovi giochi con NFT considerando che i titoli presenti in catalogo e basati sui Non Fungible Token sembrano aver riscosso un discreto successo.