Giochi gratis per PC: Epic Games Store regala MudRunner

Anche nel Giorno del Ringraziamento Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC da scaricare: parliamo di MudRunner, predecessore di quello SnowRunner che la scorsa primavera ha tenuto compagnia a molti di voi in quarantena, vendendo oltre un milione di copie in poche settimane.

MudRunner è un'esperienza unica di guida off-road che mette i giocatori al posto di guida e li sfida a prendere il controllo di fuoristrada sbalorditivi e ad avventurarsi negli estremi paesaggi della Siberia con solo una mappa e una bussola a guidarli! Guida 19 potenti veicoli fuoristrada, ognuno con le proprie caratteristiche e attrezzature. Completa le missioni e le consegne in condizioni pericolose attraverso paesaggi selvaggi e indomiti in condizioni estreme con cicli dinamici giorno-notte. Esplora un ambiente sandbox immersivo, arricchito da una grafica migliorata. Domina terreni fangosi, fiumi rabbiosi e molti altri ostacoli che reagiscono in modo realistico al peso e al movimento del tuo veicolo azionato dall'avanzato motore grafico del gioco.

Potete scaricare MudRunner gratis da Epic Games Store, la promozione è valida dalle 17:00 di oggi (giovedì 26 novembre) e fino alla stessa ora del 3 dicembre, una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo.