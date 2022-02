Giochi gratis per PC: Epic Games Store regala Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Come ogni giovedì è tempo di regali su Epic Games Store, dal 3 al 10 febbraio tutti i giocatori possono scaricare gratis Yooka-Laylee and the Impossible Lair, platform 2.5D realizzato da Playtonic, team fondato da ex membri di Rare.

Yooka e Laylee sono tornati in una nuovissima avventura platform di Playtonic Games! Il malvagio Capital B sta tramando qualcosa, e la coppia di amici deve tornare in azione per salvare la situazione.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair ricorda nelle atmosfere e nel gameplay giochi come Banjo-Kazooie e Donkey Kong Country e non si tratta di un caso dal momento che in Playtonic militano molti dei creativi che hanno reso leggendarie queste due serie di Rare. Yooka-Laylee nasce proprio come erede spirituale di questi titoli e se siete amanti dei giochi di piattaforme potrebbe regalarvi ben più di una soddisfazione, pur non essendo un prodotto perfetto.

Potete scaricare gratis Yooka-Laylee and the Impossible Lair dalle 17:00 del 3 febbraio e fino alla stessa ora del 10 febbraio, fino alle 16:59 di oggi siete ancora in tempo per riscattare Daemon x Machina, una volta aggiunti alla libreria i giochi gratis di Epic Games Store resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.