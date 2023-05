Giochi gratis per PC su Epic Games Store: il regalo di oggi è un mistero!

Giornata importante oggi per Epic Games Store: il 18 maggio partono i Mega Saldi e la compagnia propone anche una nuova ondata di giochi gratis, purtroppo il regalo di questa settimana è ancora avvolto nel mistero ma tra poche ore ne sapremo di più.

E' stato l'insider Billbil-kun a parlare per primo di interessanti regali in arrivo presto su Epic Store insieme ai Mega Saldi: "Quest'anno ci sarà una sorpresa, i videogiochi che Epic Games Store regalerà per i Mega Saldi non saranno quattro bensì otto! Avremo due 'omaggi' a settimana, ci rivediamo il 18 maggio per scoprire i primi due regali EGS!"

Due giochi gratis arrivano oggi, altri due verranno regalati il 25 maggio e poi il primo giugno e l'otto giugno, per un totale di otto diversi giochi gratis. Il leaker precisa che "non tutti saranno giochi AAA" e nel mucchio potrebbero esserci anche giochi di minor caratura ma comunque interessanti.

Alle 17:00 di oggi pomeriggio avremo maggiori dettagli nel frattempo ricordatevi che siete ancora in tempo per scaricare gratis The Sims 4 Bundle, un pacchetto che include le espansioni Jungle Adventure, Luxury Party e Fashion Street, mentre il gioco completo dovrà essere acquistato singolarmente. Se siete assidui giocatori di The Sims 4, si tratta sicuramente di un ottimo regalo.