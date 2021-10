Giochi Gratis PC: Epic Games svela i due regali del 14 ottobre

Avete già scaricato il gioco gratis di oggi 7 ottobre dall'Epic Games Store? Si tratta di PC Building Simulator, un gestionale che vi mette al comando di un'azienda di riparazione di computer.

PC Building Simulator sarà gratis per tutta la settimana, ovvero fino alle 16:59 di giovedì 14 ottobre. Per riscattarlo e aggiungerlo permanentemente alla vostra libreria non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, effettuare il login con l'account di Epic Games e cliccare sul tasto "Ottieni".

Ormai sapete bene come funziona. Dopo aver messo a disposizione il nuovo gioco gratis, Epic Games ha anche svelato i due regali della prossima settimana. A partire dalle 17:00 di giovedì 14 ottobre potrete ottenere gratuitamente Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, che vi cala nei putridi panni di uno zombie nella Pennsylvania del 1959, e il Pacchetto Epic Paladins, che sblocca automaticamente quattro campioni (Androxus, Raum, Tyra e Ying, uno per ciascun ruolo) e quattro skin (Exalted Androxus, Subjugator Raum, Baroness Tyra e Snapdragon Ying) per l'hero shooter free-to-play di Hi-Rez Studios. Tenete d'occhio questa pagina, si aggiornerà tra una settimana esatta!