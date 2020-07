Giochi Gratis PC: Epic offre Tacoma e Next Up Hero e annuncia i prossimi 3 regali

Puntuale come ogni giovedì pomeriggio, Epic Games ha messo a disposizione dei nuovi giochi gratis per PC a tutti gli utenti del suo Store. Scopriamo assieme quali sono e come scaricarli!

A partire da oggi 23 luglio è possibile scaricare gratis Tacoma e Next Up Hero. Entrambi i giochi saranno disponibili al download gratuito per un'intera settimana, fino alle 16:59 di giovedì 30 luglio. Per ottenerli, non dovete far altro che raggiungere le rispettive schede sull'Epic Games Store, accedere con il vostro account Epic (che può essere registrato gratuitamente) e cliccare sul pulsante "Ottieni".

Una volta riscattati rimarranno per sempre legati alla vostra libreria personale, pertanto non avete alcun limite di tempo per poterci giocare. Saranno vostri a tutti gli effetti!

Come d'abitudine, Epic Games ha anche rivelato i nuovi giochi gratis che arriveranno giovedì 30 luglio alle ore 17:00, sostituendo quelli attuali. Preparatevi, perché saranno ben tre:

Superbrothers: Sword & Sworcery EP, 20XX e Barony!