Giochi gratis PC: Epic regala Amnesia A Machine for Pigs e altri tre giochi

Con l'ormai consueto aggiornamento delle pagine di Epic Store, i curatori del negozio digitale del colosso videoludico americano fanno spazio alla nuova tornata di giochi PC in regalo da questa settimana e alla scheda che preannuncia l'arrivo dei prossimi titoli gratis da scaricare tra qualche giorno.

Dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 15 ottobre, è possibile riscattare a zero euro una copia digitale di Amnesia A Machine for Pigs e Kingdom New Lands. Sia il thriller in prima persona di Frictional Games che il sandbox a tinte strategiche di Raw Fury saranno disponibili in download gratuito fino al pomeriggio di giovedì prossimo, 22 ottobre. Chi aderirà all'iniziativa promozionale entro tale data potrà mantenere per sempre i giochi in questione nel proprio catalogo.

Al termine dell'attuale offerta, su Epic Games Store sarà possibile riscattare gratuitamente altri due videogiochi che, pur appartenendo a due generi completamente diversi, vanteranno il medesimo setting a tinte oscure ispirato ad Halloween.

Dal 22 ottobre, l'utenza in possesso di un account Epic Store potrà infatti scaricare l'avventura ruolistica Costume Quest 2 e l'horror psicologico Layers of Fear 2. Come per i giochi di questa settimana, anche i due titoli firmati da Double Fine e dal Bloober Team saranno disponibili in download gratuito per una settimana, ossia fino alle ore 17:00 di giovedì 29 ottobre.