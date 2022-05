Giochi Gratis su PC: Epic regala BioShock The Collection! Ecco come scaricare la raccolta

Dopo aver fatto la felicità degli appassionati di sparatutto open world con Borderlands 3 gratis su Epic Store, i vertici del colosso videoludico statunitense svelano il nuovo regalo settimanale per gli utenti del proprio negozio digitale: è BioShock The Collection, la raccolta dell'iconica serie di BioShock!

Disponibile dal 13 settembre 2016 su PC e console, BioShock The Collection include il capitolo originario di BioShock, il sequel "rapturiano" BioShock 2 (privo del comparto multiplayer) e l'ultimo atto BioShock Infinite ambientato nella mitica città fluttuante di Columbia.

Ogni videogioco incluso nella raccolta è comprensivo dei relativi DLC per la campagna principale (incluse le espansioni Burial at Sea), con l'aggiunta di una serie di documentari che offrono degli interessanti approfondimenti sul processo di sviluppo portato avanti dal team al seguito di Ken Levine.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 26 maggio, tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione è gratuita) possono riscattare una copia a zero euro di BioShock The Collection su Epic Store: per aderire all'iniziativa basta accedere al sito con le credenziali del proprio account e cliccare sul pulsante "Ottieni" presente sulla pagina della collezione. Una volta completata questa operazione, si potranno scaricare liberamente i singoli videogiochi presenti nella raccolta e i relativi bonus digitali attraverso il catalogo virtuale richiamabile dal Launcher di Epic Games Store.