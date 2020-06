Giochi Gratis PC: Epic regala Pathway e svela i giochi gratuiti della prossima settimana

Puntuale come ogni giovedì, Epic Games ha fatto un nuovo regalo a tutti gli utenti del suo store. Stavolta, tuttavia, non ha mantenuto tutte le promesse.

La scorsa settimana aveva preannunciato l'arrivo di due giochi gratis, Pathway e The Escapists 2. Oggi alle 17:00, tuttavia, tra le pagine dell'Epic Games Store ci siamo ritrovati un solo titolo gratuito, ovvero Pathway, un'avventura strategica ambientata nelle grandi lande selvagge degli anni '30. Si tratta pur sempre di un regalo estremamente gradito, ma che fine ha fatto The Escapists 2? Epic Games si è limitata a riferire che l'uscita è stata posticipata a causa di un problema non meglio specificato, attualmente in corso di risoluzione. Sarà premura della compagnia avvisarci quando il gioco diverrà finalmente disponibile al riscatto gratuito. Intanto, possiamo consolarci con Pathway.

Contestualmente, come suo solito, la compagnia di Tim Sweeney ha anche svelato i due giochi gratis previsti per la prossima settimana. Dalle ore 17:00 di giovedì 25 giugno, tutti i giocatori potranno scaricare gratuitamente AER Memories of Old, una vibrante avventura vissuta dalla prospettiva di un uccello, e Stranger Things 3: The Game, videogioco ufficiale dell'omonima serie televisiva.