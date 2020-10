Giochi Gratis PC: Epic regala Pikuniku e svela i prossimi giochi gratuiti

Come ogni giovedì, Epic Games ha rinnovato gli scaffali del suo store digitale per fare spazio all'ennesimo gioco gratis. A partire da oggi, tutti gli utenti possono scaricare Pikuniku per PC senza spendere neppure un centesimo.

Per ottenere Pikuniku non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo e cliccare su Ottieni dopo aver effettuato l'accesso con il vostro account Epic Games. Il gioco rimarrà vostro per sempre, e potrà essere trovato all'interno della libreria del Launcher di Epic Games. Per chi non lo sapesse, Pikuniku è un'avventura esplorativa ricca di rompicapi, ambientata in un mondo distopico dove non tutto è idilliaco come sembra. Il vostro compito è quello di aiutare i singolari personaggi a risolvere i loro problemi e scatenare un'allegra, piccola rivoluzione.

Com'è consuetudine, Epic Games ci ha anche dato un anticipazione in merito ai giochi gratis della prossima settimana. A partire dalle ore 17:00 di giovedì 8 ottobre potrete scaricare e fare vostri per sempre Abzù e e Rising Storm 2: Vietnam. Alla stessa ora Pikuniku verrà rimosso per sempre dalla selezione, pertanto se siete interessati approfittatene il prima possibile!