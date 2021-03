Giochi Gratis PC: Epic regala The Fall e svela il regalo della prossima settimana

Epic Games è stata di parola, e alle 17 in punto di oggi pomeriggio ha messo a disposizione un nuovo gioco PC gratis per tutti i giocatori del suo negozio digitale. Si tratta di The Fall, un gioco d'azione e avventura che vi mette nei panni di un'Intelligenza Artificiale a bordo di una futuristica tuta da combattimento.

Riscattare The Fall è semplicissimo: non dovete far altro che recarvi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account Epic Games (se non ce l'avete, potete registrarlo gratis qui) e infine cliccare sul tasto Ottieni. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì 25 marzo per riscattarlo: una volta fatto, il gioco rimarrà per sempre vostro e liberamente giocabile dal client di Epic Games Store.

Come d'abitudine, la compagnia di Tim Sweeney ci ha già dato un assaggio del futuro svelandoci il regalo della prossima settimana: a partire dalle 17:00 di giovedì 25 marzo tutti i giocatori avranno una settimana di tempo per ottenere gratis Creature in the Well, un dungeon crawler hack & slash con visuale dall'alto ispirato ai flipper. "Nei panni dell'ultima unità BOT-C dovrai avventurarti nelle profondità di una montagna per riattivare un'antica struttura, dimora di una disperata creatura. Scopri e migliora potente equipaggiamento per liberare la città di Mirage dalla letale tempesta di sabbia che l'affligge".



Cosa ve ne pare del nuovo regalo? Ne approfittiamo per segnalarvi che presto Epic Game Store si arricchirà con nuove funzionalità, tra cui le Player Card, i party e miglioramenti alla barra di ricerca.