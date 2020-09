Giochi Gratis PC: Epic Store regala Watch Dogs 2, Football Manager 2020 e altri 2 giochi!

A sorpresa, i curatori di Epic Games Store inseriscono Football Manager 2020 e Watch Dogs 2 nella selezione dei videogiochi scaricabili gratis su PC: l'iniziativa, oltretutto, è già attiva e lo sarà fino alla prossima settimana!

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 17 settembre, i possessori di un account Epic Games (l'iscrizione è gratuita) possono infatti riscattare una copia a zero euro del già annunciato Stick it to the Man! e, sorprendentemente, di Football Manager 2020 e Watch Dogs 2.

Sia il gestionale calcistico di SEGA e Sports Interactive che l'avventura a mondo aperto di Ubisoft dedicata ai "paladini hacker" della dimensione di Watch Dogs sono disponibili in via del tutto gratuita sulle pagine di Epic Games Store. Nel momento in cui scriviamo, il negozio digitale di Epic Games continua a restituire un errore, presumibilmente per il sovraccarico dei server causato dall'aumento nel numero di accessi al portale dovuto, appunto, all'attrattiva esercitata nei fan da questa iniziativa promozionale.

Qualora doveste riscontrare nelle difficoltà nell'accesso al sito di Epic Store, sappiate comunque che l'offerta scadrà il 24 settembre e che, di conseguenza, c'è ancora tempo per poter riscattare le copie dei giochi gratis di questa settimana. A partire dall'1 ottobre, su Epic Games Store verrà inoltre offerto in regalo RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition.