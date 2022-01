Giochi Gratis PC: Epic regala Yooka-Laylee and the Impossible Liar, data e link download

Come promesso, alle 17:00 in punto di oggi 27 gennaio Epic ha messo a disposizione Daemon X Machina per PC gratis per tutti i giocatori. Come d'abitudine, ha anche rivelato il gioco che regalerà a partire dalla prossima settimana si tratta di Yooka-Laylee and the Impossible Lair, un platform imperdibile per tutti gli amanti del genere.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair per potrà essere riscattato gratuitamente dalle ore 17:00 di giovedì 3 febbraio alla stessa ora di giovedì 10 febbraio. Potrete aggiungerlo alla vostra libreria cliccando sul pulsante "Ottieni" che comparirà a questo indirizzo nella data stabilita. Attualmente, il gioco risulta essere a pagamento, dunque non dovete far altro che pazientare in attesa che il prezzo venga azzerato.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair è un platform creato da Playtonic Games, team composto da alcuni dei talenti che hanno sviluppato Donkey Kong Country. Rispetto al primo gioco di Yooka-Laylee, The Impossibile Liar offre sia dei livelli 2.5D, sia un'area di gioco 3D chiamata Oltremondo. In quest'avventura il dinamico duo è chiamato a sventare l'ennesimo piano del malvagio Capital B, stavolta intenzionato ad utilizzare il dispositivo chiamato "Mente collettiva" per schiavizzare un intero regno di api. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Yooka-Laylee and the Impossible Lair.