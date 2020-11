Giochi Gratis PC: Epic Store 'esorcizza' i nuovi titoli in regalo

Come ogni giovedì pomeriggio, i curatori del portale di Epic Store aggiornano la lista dei giochi gratis per annunciare i titoli PC in regalo tra questa e la prossima settimana.

In ragione del cambio a sorpresa del gioco gratis Epic su Store, a partire dalle ore 17:00 di oggi, 5 novembre, gli utenti che possiedono un account Epic Games possono riscattare a zero euro una copia di Dungeons 3.

Il roguelike fantasy con visuale isometrica sviluppato da Realmforge e prodotto da Kalypso Media è disponibile in download gratuito e lo sarà fino al pomeriggio di giovedì prossimo, 12 novembre. Come per tutti gli altri titoli regalati dal colosso videoludico statunitense, anche nel caso di Dungeons 3 chi aderirà alla promozione potrà mantenere per sempre la copia del gioco.

Una volta terminata la promozione attuale dedicata a Dungeons 3, gli iscritti al negozio digitale di Epic avranno l'opportunità di scaricare in via del tutto gratuita The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. Si tratta di un'avventura type 'em up, un genere che fonde l'esperienza degli action in pixel art con visuale dall'alto agli sparatutto su binari che tante gioie hanno regalato agli amanti dei giochi arcade per cabinati. The Textorcist potrà essere riscattato dal 12 al 19 novembre.