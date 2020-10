Giochi Gratis PC: Epic Store evoca i 'fantasmi della guerra' e regala tre titoli

Come ogni giovedì pomeriggio, l'immancabile aggiornamento del portale di Epic Games Store è accompagnato dall'annuncio della nuova tornata di giochi PC gratis da poter richiedere nel negozio digitale.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 29 ottobre, chi possiede un account Epic può effettuare il download gratuito di due giochi che ben si sposano con il tema di Halloween, ossia Blair Witch e Ghostbusters Remastered.

L'avventura horror in soggettiva firmata dal team Bloober e la riedizione current-gen del fantasmagorico action adventure di Mad Dog Games, entrambe basate sulle omonime serie cinematografiche, sono già disponibili a zero euro su Epic Games Store. In maniera del tutto analoga alle precedenti promozioni di EGS, anche stavolta chi aderisce all'iniziativa può associare per sempre i giochi in questione al proprio account e scaricarli liberamente dopo la conclusione dell'offerta, fissata per il 5 novembre.

Al termine della promozione su Blair Witch e Ghostbusters Remastered, la selezione settimanale sui giochi gratis del negozio PC di Epic comprenderà il solo Wargame Red Dragon: lo strategico in tempo reale di Eugen Systems sarà gratis dal 5 al 12 novembre.