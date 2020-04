Giochi gratis PC: Epic Store offre Amnesia e Crashlands e svela il prossimo regalo

I gestori di Epic Store confermano che è finalmente possibile riscattare gratis Amnesia the Dark Descent e Crashlands: sempre dal negozio digitale di Epic Games arriva inoltre l'annuncio del prossimo regalo in arrivo per tutti gli utenti interessati a queste promozioni sui giochi PC gratis.

Dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 30 aprile, è quindi possibile riscattare a zero euro una copia di Amnesia The Dark Descent e Crashlands.

L'avventura horror di Frictional Games e l'action ruolistico in pixel art di Butterscotch sono già disponibili in download gratuito e lo saranno fino alla medesima ora di giovedì 7 maggio: come avvenuto in passato, anche stavolta chi desidera accedere a questa offerta deve semplicemente attivare un account Epic Store (l'iscrizione è completamente gratuita) e recarsi sulle relative pagine dei videogiochi interessati per poter riscattarne una copia e tenerla per sempre nella propria ludoteca virtuale.

Da questa settimana, però, per poter aderire alla promozione e avere accesso ai giochi gratis del negozio digitale di Epic Games è necessario attivare l'autenticazione 2FA obbligatoria su Epic Store, una misura che garantisce un livello ulteriore di protezione per il proprio account.

Quanto all'offerta che interesserà lo store di Epic Games dalla prossima settimana, l'azienda statunitense comunica che il nuovo gioco scaricabile gratis dal pomeriggio del 7 maggio sarà Death Coming, un party game intriso di elementi puzzle realizzato da NExT Studios in cui dover prendere il controllo della Morte e mietere più vittime possibile. Il tutto, stando sempre attenti agli Agenti della Luce e ai trucchetti che utilizzeranno per tentare di fermare la nostra macabra missione.