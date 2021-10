Giochi Gratis PC: Epic Store presenta il nuovo regalo del 28 ottobre

Avete già scaricato il il nuovo gioco per PC gratis di Epic Games Store? A partire da oggi, basta recarsi sulle pagine del negozio digitale per aggiungere alla raccolta Among the Sleep Enhanced Edition, la versione rinnovata e migliorata dell'avventura horror in prima persona sviluppata da Krillbite.

Non sapete come fare? È semplicissimo! Dirigetevi su questa pagina, effettuate il login con il vostro account Epic Games (se non ce l'avete, potete crearlo gratis qui) e cliccate sul tasto "Ottieni". Una volta fatto, Among the Sleep Enhanced Edition rimarrà per sempre di vostra proprietà all'interno della libreria del client di Epic Games Store.

Avete tempo fino alle 17:00 del 28 ottobre per farlo, dopodiché sarà sostituito da un nuovo gioco gratuito, già svelato da Epic Games Store. A partire dal prossimo giovedì, potrete aggiungere alla vostra raccolta in via del tutto gratuita anche DARQ, un gioco horror psicologico a scorrimento orizzontale ambientato in un sogno lucido, basato su un'atmosfera lentamente costruita e spaventosa, piuttosto che sulla violenza e sul gore. La storia narra di Lloyd, un ragazzo che si ritrova nel bel mezzo di un incubo lucido: non riuscendo a svegliarsi, il ragazzo dovrà affrontare le proprie paure e scoprire il significato di ciò che sta sognando. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di DARQ.