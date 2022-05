Giochi Gratis PC: Epic Store regala Borderlands 3! Ecco come scaricarlo a zero euro

Il primo dei quattro regali di spicco su Epic Store è Borderlands 3! A darne conferma è la stessa Epic Games con il reveal del primo videogioco offerto in via del tutto gratuita per celebrare la partenza dei Mega Saldi di Maggio sul negozio digitale dell'azienda statunitense.

Il terzo capitolo maggiore dell'epopea sparatutto di Gearbox vede i Cacciatori della Cripta fronteggiare la minaccia dei fratelli Calypso, due malvagi gemelli che desiderano conquistare Pandora e l'intero sistema planetario sfruttando l'immenso potere alieno degli eridiani.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 19 maggio, e fino alla medesima ora di giovedì 26 maggio sarà possibile riscattare in via del tutto gratuita una copia PC di Borderlands 3 accedendo all'apposita pagina di Epic Games Store con le credenziali del proprio account Epic e cliccando sul pulsante "Ottieni". Una volta completata questa operazione, la copia digitale di Borderlands 3 riscattata a zero euro rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarla sul vostro PC gaming d'elezione attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.

Qualora ve la foste persa, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Borderlands 3.