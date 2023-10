Giochi gratis per PC: Epic Store regala un celebre horror e un puzzle platform vittoriano

Con la conferma di The Evil Within gratis da oggi su Epic Store, dalle pagine del negozio digitale di Epic Games arrivano anche l'elenco dei titoli da poter riscattare a zero euro a partire dalla prossima settimana.

Ma andiamo con ordine e partiamo dai videogiochi riscattabili gratuitamente a partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 19 ottobre. I nuovi arrivati nella sezione di Epic Store dedicata ai giochi gratis sono The Evil Within ed Eternal Threads.

Il survival horror in terza persona ideato da Shinji Mikami e sviluppato da Tango Gameworks, e il rompicapo singleplayer in prima persona incentrato sulla manipolazione del tempo, sono già disponibili a zero euro e lo saranno fino al pomeriggio di giovedì 26 ottobre. Come di consueto, una volta cliccato sul tasto "Ottieni Gratis" i videogiochi rimarranno per sempre nella vostra ludoteca digitale e potranno essere scaricati su qualsiasi PC, a patto ovviamente di accedere al client di Epic Games Store con le credenziali dell'account che utilizzate per aderire all'offerta.

I regali della prossima settimana saranno altrettanto interessanti. Dalle ore 17:00 del 26 ottobre potremo infatti scaricare in via del tutto gratuita una copia di The Evil Within 2 e Tandem: A Tale of Shadows. Nei prossimi giorni, quindi, Epic Store ci permetterà di rievocare l'orrore del secondo incubo vissuto dal detective Sebastian Castellanos, per poi spronarci a esplorare il bizzarro mondo a tinte vittoriane del puzzle platform di Monochrome Paris. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di The Evil Within 2.