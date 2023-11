Giochi Gratis PC: Epic Store regala un GDR 'old school' e un gestionale post-apocalittico

Al nuovo regalo di oggi su Epic Store si aggiungono i doni che i curatori del negozio digitale stanno confezionando per la prossima settimana: eccovi l'elenco completo dei titoli riscattabili gratuitamente il 9 e 16 ottobre.

L'iniziativa promozionale del publisher e sviluppatore di Fortnite e Unreal Engine 5 prosegue con Golden Light: lo sparatutto roguelike di Mr. Pink è disponibile in via del tutto gratuita su Epic Games Store dal pomeriggio di oggi, giovedì 9 novembre, e lo sarà fino alle ore 17:00 del 16 novembre.

Il titolo cala i patiti del genere nelle atmosfere survival horror di un'avventura piena di nemici da abbattere e di ambientazioni grottesche da esplorare liberamente, seguendo la progressione tipica dei videogiochi roguelike, con numerosi equipaggiamenti da ottenere sullo sfondo di scenari in costante mutamento.

Dal 16 novembre, a dare il cambio a Golden Light nella lista delle offerte settimanali di Epic Store sui giochi scaricabili gratuitamente ci penseranno Earthlock e Surviving the Aftermath: il primo progetto, firmato da Snowcastle Games, si riallaccia alle avventure ruolistiche di fine anni '90 per immergere i fan in un'odissea fantasy a tinte nostalgiche, mentre con Surviving the Aftermath il team di Iceflake Studios Oy e Paradox Interactive solleticano l'interesse dei fan di gestionali cittadini e di videogiochi strategici ad ambientazione post-apocalittica con un'esperienza mutuata da Surviving Mars.

