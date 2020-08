Giochi Gratis PC: Epic Store regala Total War Saga Troy e altri 5 titoli

Attraverso il consueto aggiornamento del giovedì pomeriggio, sulle pagine dell'Epic Games Store i curatori del negozio digitale presentano i giochi PC gratis già disponibili e annunciano quelli che potranno essere scaricati a zero euro entro breve.

Oltre alla già confermata disponibilità di A Total War Saga Troy gratis per 24 ore, a partire dalle ore 17:00 italiane di oggi, giovedì 13 agosto, è possibile riscattare una copia gratuita di Remnant From the Ashes e Alto's Collection. L'action ruolistico votato al multiplayer cooperativo di Gunfire Games sarà acquistabile a zero euro su Epic Store fino alle ore 17 di giovedì 20 agosto.

Sempre per il pomeriggio del 20 agosto è prevista la conclusione dell'attuale iniziativa promozionale che permette all'utenza PC di scaricare gratis (e tenere per sempre sul proprio account Epic Games) The Alto's Collection, la riedizione PC degli apprezzati titoli mobile Alto's Adventure e Alto's Odyssey, con ben 120 livelli in cui immergersi per testare le proprie capacità.

Al termine dell'attuale offerta, la sezione dedicata ai titoli gratuiti di EpicStore vedrà aggiornarsi con l'ingresso di altri due giochi da riscattare rigorosamente a zero euro, ovvero lo sparatutto arcade Enter the Gungeon di Dodge Roll e God's Trigger, uno sparatutto hardcore di genere roguelike e con visuale dall'alto "alla Hotline Miami" firmato da One More Level.