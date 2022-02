Giochi Gratis PC: Epic Store regala Windbound, un'avventura ispirata a Zelda

Avete già scaricato gratis Yooka-Laylee and the Impossible Liar per PC? Benissimo, godetevelo a fondo e preparatevi alla prossima settimana, perché Epic Games Store ha già rivelato il suo prossimo regalo!

A partire dalle 17:00 di giovedì 10 febbraio, potrete scaricare gratuitamente Windbound, una colorata avventura ispirata a The Legend of Zelda. Quando verrà il momento, non dovete far altro che recarvi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account Epic Games Store (registratevi gratis qui se non ce l'avete) e cliccare sul pulsante "Ottieni". Una volta fatto ciò, il gioco resterà per sempre di vostra proprietà all'interno della libreria di Epic.

Windbound vi accompagnerà nelle Isole Proibite nei panni di Kara, una guerriera allontanata dalla sua tribù da una violenta tempesta. Caduta dalla barca e in balia delle correnti, viene gettata dal mare sulle spiagge di un paradiso misterioso tutto da esplorare. Senza barca, cibo o attrezzi, dovrete aiutarla nella creazione di strumenti e armi per cacciare e difendersi dalla natura e dalle sue incredibili creature selvagge. Ne saprete di più sul gioco leggendo la nostra recensione di Windbound.