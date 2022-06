Giochi Gratis su PC: Epic Store regala Wolfenstein The New Order! Ecco come scaricarlo

Conclusa ufficialmente la ghiotta offerta con BioShock The Collection gratis su Epic Store, è già tempo di nuovi regali. L'ultima iniziativa promozionale lanciata dai curatori del negozio digitale di Epic ci offre l'opportunità di riscattare a zero euro una copia PC di Wolfenstein The New Order.

I rumor delle scorse ore sulla Alt History Collection di Wolfenstein gratis su Epic Store vengono perciò parzialmente confermati (e smentiti) dalla comparsa del "solo" The New Order nell'elenco dei videogiochi in regalo per tutti coloro che possiedono un account Epic.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 2 giugno, e fino alla medesima ora del 9 giugno sarà possibile fare spazio nella propria ludoteca e aggiungere una copia digitale di Wolfenstein The New Order su Epic Games Store. Come per tutti gli altri videogiochi regalati da Epic, anche nel caso dello sparatutto ucronico di MachineGames riscattando il gioco quest'ultimo rimarrà per sempre a vostra disposizione e potrà essere scaricato su qualsiasi PC attraverso il proprio account Epic Games associato.

Per aderire all'iniziativa, basta utilizzare le credenziali del proprio account e, una volta completato l'accesso al portale di Epic, cliccare sul pulsante "Ottieni" presente sulla pagina di Wolfenstein The New Order per poterlo inserire nel proprio catalogo digitale. Una volta completata l'operazione, si potrà scaricare liberamente il videogioco attraverso la raccolta con i propri videogiochi riscattati richiamabile tramite il Launcher di Epic Store.