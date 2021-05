Giochi Gratis PC, Epic Store fa rima con mistero: anche il prossimo regalo è segreto

Anche questa settimana Epic Games ha scelto di fare la misteriosa e di non rivelare il gioco che regalerà a tutti gli utenti del suo store tra sette giorni. Possiamo aspettarci qualcosa di grosso?

È la terza volta questo mese che Epic Games agisce in questo modo: gli ultimi due giochi misteriosi si sono rivelati essere dapprima NBA 2K21, regalato nel corso della scorsa settimana, e poi Among Us, messo a disposizione gratuitamente questo pomeriggio. Stiamo parlando di due titoli di indubbio spessore: il primo è un tripla A, vero e proprio punto di riferimento per quanto concerne le simulazioni di pallacanestro; il secondo, seppur indipendente, è un fenomeno multigiocatore che ha catturato milioni di giocatori. Il prossimo gioco gratis segreto verrà svelato alle 17:00 di giovedì 3 giugno. Cosa possiamo aspettarci? Che sia in arrivo nuovamente qualcosa di grosso?

Nell'attesa, potete riscattare gratis Among Us: avete tempo fino alle 16:59 di giovedì 3 giugno per dirigervi sullo store e aggiungerlo alla vostra raccolta, dove rimarrà per sempre. Dato che ci siete, date anche un'occhiata ai Mega Saldi di Epic Games Store, con tanti sconti sui giochi e un buono sconto da ben 10 euro!