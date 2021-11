Giochi Gratis PC: Epic Store svela il nuovo regalo dell'11 novembre

Avete già riscattato il gioco gratis del 4 novembre di Epic Games Store? A partire da oggi, tutti gli utenti del negozio digitale possono riscattare gratuitamente Aven Colony, un' esperienza gestionale che mette i giocatori al comando del primo insediamento extrasolare dell'umanità con l'obiettivo di trasformarlo un una città tentacolare.

Se non lo avete ancora fatto, potete rimediare dirigendovi su questa pagina, effettuando il login con il vostro account Epic Games (se non lo possedete, potete crearlo gratis qui) e cliccando sul tasto "Ottieni". Una volta fatto, Aven Colony entrerà a far parte permanentemente della vostra libreria. Non lasciatevelo sfuggire, avete un'intera settimana di tempo per approfittare di quest'opportunità.

Alle 17:00 di giovedì 11 novembre Aven Colony verrà infatti sostituito da un nuovo regalo, fresco di annuncio: Epic ha appena svelato che dalla prossima settimana offrirà gratuitamente l'Epic Pack di Rogue Company, regalo scelto per festeggiare adeguatamente l'inizio della Stagione 4 dello sparatutto strategico free-to-play. All'interno del pacchetto gratis troveranno spazio Switchblade e Scorch, due focosi Rogue che inceneriscono i nemici con fuoco e napalm, il costume Inferno Imp di Switchblade e 20.000 PX del Pass Battaglia.