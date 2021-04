Giochi Gratis PC: Epic svela il regalo della prossima settimana

Come promesso, alle 17 in punto Epic Games Store ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis per PC, ossia Tales of the Neonsea, un'avventura retrò realizzata in pixel art e ambientata in un mondo cyberpunk.

Per riscattarlo non dovete far altro che aprire questo pagina, effettuare il login con il vostro account Epic Games (se non ce l'avete, potete registrarne uno gratis qui) e infine cliccare sul tasto Ottieni. Una volta riscattato (avete tempo fino alle 16:59 di giovedì 8 aprile), il gioco rimarrà per sempre vostro e liberamente giocabile dal client di Epic Games Store.

Anche stavolta Epic ha svelato in netto anticipo il gioco gratis che regalerà la prossima settimana: a partire dalle 17:00 di giovedì 8 aprile, subito dopo la rimozione di Tales of the Neonsea, potrete scaricare gratuitamente 3 out of 10: Season Two, la seconda stagione della "sitcom giocabile" che narra delle disavventure dei peggiori sviluppatori al mondo, il cui obiettivo è quello di creare un titolo in grado di ricevere un punteggio migliore di 3 su 10. L'esperienza imbastita da Terrible Posture Games, al suo debutto assoluto, include mini-giochi basati su elementi narrativi che accompagnano dietro le quinte per un amorevole sguardo satirico sul mondo dello sviluppo dei videogiochi. Trovate il trailer dell'annuncio in apertura di notizia.