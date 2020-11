Giochi Gratis PC: esploriamo la galassia con i titoli Epic Store in regalo

Con l'immancabile aggiornamento del giovedì pomeriggio del portale di Epic Stor, i curatori del negozio digitale di Epic Games annunciano la nuova infornata di videogiochi PC da scaricare gratis tra questa e la prossima settimana.

Prima di volgere lo sguardo al futuro e scoprire quali titoli saranno in regalo dalla prossima settimana, ci concentriamo sul gioco in regalo su Epic Store tra il 12 e 19 novembre, ovvero la frizzante avventura type'em up Textorcist The Story of Ray Bibbia.

Il progetto in salsa bullet hell sviluppato dalla software house italiana Morbidware fonde l'esperienza degli action in pixel art con visuale dall'alto agli iconici sparatutto su binari dell'epoca d'oro dei cabinati arcade. Chi possiede un account Epic può quindi riscattare, e tenere per sempre, una copia di Textorcist, ma solo aderendo alla promozione entro le ore 17:00 di giovedì prossimo.

Nel pomeriggio del 19 novembre è infatti previsto il consueto "cambio di guardia" tra i giochi gratis settimanali di Epic Store, con l'arrivo nel negozio digitale di Epic Games dell'offerta che ci permetterà di riscattare a zero euro la visual novel The World Next Door e il simulatore spaziale Elite Dangerous. Sia l'avventura narrativa di Roce City Games che l'iconica esperienza sci-fi di Frontier Developments saranno in download gratuito fino al 26 novembre. A chi ci segue e desidera riscattar Elite Dangerous, ricordiamo inoltre che Frontier regala l'espansione Horizons per "unificare l'esperienza" e facilitare l'introduzione di Odyssey, l'enorme DLC destinato ad approdare su PC, PS4 e Xbox One a inizio 2021 per consentire agli utenti di scendere dalla propria astronave ed esplorare a piedi la superficie dei pianeti e dei satelliti con atmosfera.