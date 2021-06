Giochi Gratis PC: Frostpunk è il regalo di Epic Store, fatelo vostro per sempre

Come promesso, alle 17 in punto Epic Games Store ha svelato l'identità del nuovo regalo misterioso: si tratta di Frostpunk, gioco di strategia e sopravvivenza firmato da 11 bit Studios.

Per riscattare Frostpunk, il nuovo gioco per PC gratis su Epic Games Store, non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account Epic personale (anch'esso gratuito) e cliccare sul pulsante "Ottieni". Un volta fatto, Frostpunk verrà aggiunto alla vostra libreria personale, dove rimarrà in maniera permanente. Dovete sbrigarvi però, il titolo sarà gratis fino alle 16:59 di giovedì 10 giugno, quando verrà sostituito da un nuovo gioco misterioso gratuito.

Frostpunk è un gioco di strategia e sopravvivenza che offre una sfida complessa calata in una visione alternativa della rivoluzione industriale del XIX secolo. Le vicende sono ambientate in un universo in cui l'intero pianeta è chiamato a fare i conti con un'inspiegabile glaciazione che ha obbligato il genere umano ad adattarsi ad un clima proibitivo. Nelle vesti del leader siete chiamati a edificare una città per i sopravvissuti, scoprire nuove tecnologie, esplorare le lande ghiacciate alla ricerca di risorse e, soprattutto, governare il gruppo di sopravvissuti. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Frostpunk.