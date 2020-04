Giochi gratis per PC: FX regala Sherlock Holmes e il Re dei Ladri

Dopo aver regalato King's Bounty The Legend, FX Interactive offre ora un nuovo gioco gratis del suo catalogo, parliamo di Sherlock Holmes e il Re dei Ladri, scaricabile a costo zero su PC fino al prossimo 15 aprile.

"Arsenio Lupin, il ladro più ricercato del continente, intende realizzare i suoi furti negli scenari più emblematici di Londra; una vera e propria sfida per Sherlock Holmes. Vesti i panni del sagace detective e dimostra a Lupin che il tuo ingegno è all'altezza della sua audacia. Londra testimonierà a un duello tra geni. E solo tu hai la chiave per proclamarti vincitore."

Sherlock Holmes e il Re dei Ladri è completamente tradotto in italiano (testi e doppiaggio), il download include anche una guida con tutti gli indizi utili per risolvere gli enigmi e portare a termine l'avventura. Il gioco gira su qualsiasi configurazione PC, i requisiti di sistema sono infatti particolarmente bassi e parlano di un processore Pentium 4 da 1.3 GHZ, 2 GB di RAM e 3 GB di spazio libero su disco, ideale quindi anche per vecchi notebook o computer desktop non aggiornati da molti anni.

Avete tempo fino al 15 aprile per scaricare gratis Sherlock Holmes e il Re dei Ladri dal sito di FX Interactive, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre.