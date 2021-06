Giochi Gratis PC: GOG regala Absolute Drift, dedicato agli amanti delle derapate

Nell'ambito dei suoi Summer Sales, che proseguiranno fino al prossimo 28 giugno su migliaia e migliaia di prodotti, GOG ha deciso di fare un altro regalo a tutti i suoi giocatori mettendo a disposizione un nuovo titolo gratis.

A partire da oggi potete riscattare gratis Absolute Drift, un gioco racing arcade dall'aspetto minimalista dedicato agli amanti delle derapate e sviluppato dal team indipendente Funselektor Labs. "Un'esperienza di guida mai vista prima. Un viaggio da apprendista a maestro del drift dove perfezionerai le tue abilità in un meraviglioso mondo minimalista. Spingiti al limite su piste da drift e strade di montagna selvagge per sbloccare trofei ed eventi élite. Gareggia contro i ghost dei migliori giocatori al mondo o affina le tue capacità cercando di battere il tuo stesso ghost"

Absolute Drift offre anche 3 ore di musica elettronica originale di artisti quali C41 e Nyte. Per riscattarlo vi basterà recarvi sull'home page di GOG.com, effettuare il login con il vostro account personale, scorrere in basso fino al banner dedicato all'iniziativa e cliccare su "Yes, and claim the game": avete tempo fino alle 15:00 di sabato 19 giugno! Riscattando il gioco accetterete automaticamente di ricevere la newsletter di GOG, che in ogni caso potete interrompere in qualsiasi momento. Absolute Drift, come tutti i giochi della piattaforma, è completamente DRM-free, e rimarrà per sempre vostro.