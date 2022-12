Giochi Gratis su PC: GOG regala un'apprezzata avventura stealth, ecco come riscattarla

In attesa di una conferma da parte di Epic Games alle anticipazioni sui giochi gratis di Natale su Epic Store, volgiamo lo sguardo in direzione di GOG.com per segnalarvi che il negozio digitale di proprietà di CD Projekt offre in regalo un'apprezzata avventura stealth: eccovi tutti i dettagli della promozione.

La ghiotta occasione di risparmio offerta dai curatori dello store digitale di GOG.com ci immerge nelle atmosfere dark fantasy di un'esperienza action adventure firmata da Lionel "Seith" Gallat. Leggendo questo nome, e ammirando l'immagine che campeggia a inizio articolo, i patiti del genere avranno intuito il nome del nuovo gioco gratis di GOG: ci riferiamo ovviamente a Ghost of a Tale, l'avventura a tinte stealth di SeithCG lanciata nel 2018 su PC e approdata a inizio 2019 su PS4 e Xbox One.

Il titolo narra le gesta di Tilo, un coraggioso topo menestrello che deve portare a termine una pericolosa missione: trovare il suo vero amore! Nel corso dell'avventura, i giocatori devono aggirarsi furtivamente tra i locali del Forte Derovin e battere in astuzia le sue guardie: l'impronta stealth dell'opera si riflette sia nell'approccio da adottare per esplorare le ambientazioni che, ovviamente, nelle attività da svolgere per venire a capo degli enigmi e degli antichi segreti custoditi da questa dimora medievale.

Qualora foste interessati, potete riscattare in via del tutto gratuita Ghost of a Tale sulle pagine di GOG.com: l'offerta è già attiva e lo sarà fino alla giornata di giovedì 15 dicembre. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Ghost of a Tale.