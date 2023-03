Giochi gratis su PC, GOG regala Lorelai: un thriller psicologico dai risvolti horror

Mentre Tiny Tina: Attacco alla Rocca del Dragon è gratis su Steam in occasione dei Saldi di Primavera, la community PC può approfittare di un ulteriore omaggio sui lidi di GOG.com.

Al momento, lo store online consente infatti di riscattare in maniera completamente gratuita un'interessante avventura horror. La produzione protagonista dell'iniziativa è Lorelai, thriller psicologico che affronta tematiche complesse e mature. Sviluppato da Harvester Games ed edito da Screen 7, il gioco ha esordito sul mercato videoludico nell'aprile del 2019, con un buon riscontro da parte del pubblico di appassionati del genere.



Firmato da R. Michalski, Loreali è il capitolo conclusivo della trilogia tematica composta da The Cat Lady (2012) e Downfall (2016). Protagonista dell'omonima vicenda è Lorelai, una giovane adulta impegnata in una fuga dagli orrori dell'abitazione di famiglia. L'allontanamento non è però un percorso semplice e segnerà l'inizio di una sorta di romanzo di formazione videoludico, costellato di visioni, tormenti interiori e inquietanti suggestioni.



Una volta riscattato, Lorelai si aggiungerà in maniera permanente alla propria libreria giochi su GOG.com. Di seguito, vi riportiamo il link alla pagina dedicata all'offerta:

La promozione resterà attiva per un periodo di tempo limitato, ma non sono state indicate scadenze precise. Consigliamo dunque ai giocatori interessati di riscattare Lorelai quanto prima.