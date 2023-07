Giochi Gratis su PC: GOG regala un ottimo action adventure, sbrigatevi a scaricarlo!

Proseguono le offerte di GOG.com dopo un'avventura dark strategica in 2D gratis: i curatori del negozio digitale di proprietà di CD Projekt ci offrono l'opportunità di riscattare in via del tutto gratuita un ottimo action adventure.

L'ultima promozione lanciata dai gestori del noto store di GOG coinvolge un apprezzato titolo sfornato nel marzo del 2014 dalle fucine digitali di Blackpowder Games: ci riferiamo a Betrayer, un action adventure in prima persona che proietta i fan del genere in una versione alternativa e dark del Nuovo Mondo all'inizio del diciassettesimo secolo.

"L'anno è il 1604. Sei salpato dall'Inghilterra sperando di unirti a una colonia in difficoltà sulla costa della Virginia... ma una volta arrivato, trovi solo fantasmi e misteri. Quale catastrofe ha rovinato la terra e l'ha prosciugata di colore e vita? E che fine hanno fatto i coloni e le tribù che vivevano qui?

Indizio dopo indizio, dovrai ricostruire la storia di ciò che è accaduto a questo insediamento condannato e trovare un modo per sistemare le cose. Sarai braccato da Conquistadores corrotti e ombre assassine esplorando una vasta landa selvaggia, il tutto nella speranza di venire a capo di questo enigma, tracciare la breve e tragica storia della colonia e cercare i sopravvissuti".

Qualora foste interessati, potete riscattare una copia gratuita di Betrayer su GOG.com accedendo al sito e cliccando sull'opzione "Free - Add to Cart": una volta completata l'operazione, il gioco rimarrà per sempre a vostra disposizione nel catalogo digitale associato al vostro accounto su GOG. Per saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Betrayer.