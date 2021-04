Giochi Gratis PC: GOG regala Steel Rats, ma avete poco tempo per riscattarlo

Nell'ambito dei nuovi Saldi Primaverili, GOG ha ben pensato di fare un nuovo regalo a tutti i suoi utenti offrendo un nuovo gioco gratis: si chiama Steel Rats, ma avete ancora poche ore per farlo per sempre vostro.

Steel Rats è un gioco d'azione che unisce acrobazie in 2.5D, corse e combattimenti tra veicoli in una versione alternativa degli Stati Uniti del 1940. "Diventa uno degli Steel Rats, una gang di motociclisti che hanno giurato di proteggere la propria città contro un esercito di alieni robot invasori: gli Ammassi di ferraglia. Semina scompiglio in mezzo a orde di nemici, scegliendo tra quattro personaggi dalle caratteristiche uniche. Salta in sella alla tua micidiale motocicletta dotata di lame fiammanti e guida con stile per il mondo futuristico in stile retrò degli Steel Rats", recita la descrizione ufficiale del gioco.

Per riscattare Steel Rats gratis non dovete far altro che recarvi sull'homepage di GOG, effettuare il login con il vostro account, scorrere la pagina finché non vedere il banner dedicato alla promozione e infine cliccare sul pulsante "Yes, and claim the game". Verrete automaticamente iscritti alla newsletter di GOG, dalla quale potete in ogni caso disiscrivervi in ogni momento. Steel Rats rimarrà per sempre vostro, e come tutti i giochi del catalogo GOG è completamente DRM-free. Sbrigatevi, però: avete tempo fino alle 15:00 di domani 4 aprile!