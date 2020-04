Giochi gratis per PC: GOG regala Symmetry nel weekend

Per tutto il weekend GOG regala Symmetry per PC, gioco indie passato inosservato al grande pubblico ma certamente interessante per chiunque abbia voglia di approfondirne le particolari dinamiche.

Potete scaricare Symmetry gratis da GOG fino al 5 aprile, una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre senza alcuna limitazione, si tratta insomma di una bella occasione per riscoprire un titolo indie di discreto spessore, uno strategico con elementi survival che necessita indubbiamente di qualche ora di rodaggio per capirne al meglio le dinamiche, da segnalare la traduzione in italiano dei testi a schermo.

Sempre su GOG trovate oltre 30 giochi PC gratis da scaricare in questo periodo di quarantena tra cui Akalabeth World of Doom, Alder's Blood Prologue, Beneath a Steel Sky e Bio Menace, Jill of the Jungle The Complete Trilogy, Legends of Keepers Prologue, Lords of Midnight Lure of the Temptress, Treasure Adventure Game, Tyrian 2000, Ultima 4 Quest of the Avatar e tanti altri ancora.

E se ancora non vi bastano, ricordatevi che Rayman Legends per PC è gratis su Uplay per un periodo limitato ma anche in questo caso una volta scaricato resterà vostro per sempre.