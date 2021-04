Giochi gratis PC: GOG regala Tonight We Riot, action brawler in stile retro

Tempo di un nuovo giveaway su GOG.com. La piattaforma regala un nuovo gioco: si tratta di Tonight We Riot, un gioco tutto azione e combattimenti di gruppo dallo stile grafico in pixel art, disponibile per essere riscattato gratuitamente entro le prossime 40 ore.

Uscito a maggio 2020 per mano di Pixel Pushers Union 512 e Means Interactive, Tonight We Riot è ambientato in un mondo distopico in cui ricchi e loschi capitalisti hanno il totale controllo sulla società e le vite del popolo: al giocatore spetta scegliere se sottostare a una simile tirannia oppure ribellarsi e sradicare questa realtà dalle sue fondamenta, scatenando vere e proprie battaglie in strada per ottenere la libertà. Non si controlla un personaggio specifico, ma una vera e propria orda di ribelli che, a seconda della loro determinazione e delle abilità del giocatore, potranno portare a compimento la rivoluzione. Tra le meccaniche di gioco, la possibilità di sbloccare una ventina di utili risorse tra armi, equipaggiamenti e perks, oltre alla possibilità di giocare anche in cooperativa con altri partecipanti.

Per riscattare Tonight We Riot gratis dovete semplicemente recarvi sull'homepage di GOG, effettuare il login, trovare il banner che annuncia il giveaway e infine cliccare sul tasto "Get it Free" e seguire tutte le procedure per farlo vostro. C'è ancora diverso tempo per ottenerlo, approfittate dell'occasione!