Giochi Gratis PC: Hood Outlaws and Legends e Killing Floor 2 tra i nuovi regali Epic Store

Dopo averci sorpreso con il regalo a tema Robin Hood, Epic Games ci aggiorna sui videogiochi PC da riscattare in via del tutto gratuita su Epic Store tra questa e la prossima settimana.

L'elenco dei giochi gratis offerti dal negozio digitale di Epic parte ovviamente con i tre titoli già annunciati nei giorni scorsi e disponibili da oggi, giovedì 30 giugno. Gli appassionati di esperienze PvPvE possono darsi battaglia nelle arene fantasy di Hood Outlaws and Legends, l'action adventure di Sumo Newcastle ispirato alla leggenda di Robin Hood.

I patiti di giochi di ruolo tattici e di titoli venati di elementi roguelike possono invece divertirsi con le sfide offerte da Iratus Lord of the Dead e lasciarsi andare alla nostalgia per i GDR 'vecchia scuola' con l'avventura isometrica Geneforge 1 Mutagen.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì prossimo, 7 luglio, chi possiede un account Epic Games si prepari ad ampliare ulteriormente la propria ludoteca digitale perché dovrà fare spazio ad Ancient Enemy e Killing Floor 2. Sia il deck builder in salsa ruolistica di Grey Alien Games che il noto sparatutto demoniaco di Tripwire Interactive potranno essere scaricati a zero euro dal 7 luglio al pomeriggio del giovedì successivo, 14 luglio: tutti i giochi riscattati su Epic Store saranno vostri per sempre.