Giochi Gratis PC: iniziate la domenica con un'avventura punta e clicca in regalo

Come parte dei Summer Sale, cominciati lo scorso 6 giugno e destinati a proseguire fino al 29 giugno, GOG ha ben pensato di offrire un nuovo gioco in regalo a tutti i suoi utenti

Per un tempo limitato potete ottenere gratis Beautiful Desolation su GOG: tutto ciò che dovete fare è recarvi sull'homepage del negozio digitale, scorrere in basso fino al banner dedicato alla promozione e cliccare sul pulsante "Yes, and claim the game". Riscattando il gioco attiverete automaticamente la ricezione della newsletter di GOG, ma potrete disattivarla in qualsiasi momento. Per la procedura è ovviamente richiesto un account, che può essere registrato gratuitamente.

Avete tempo fino alle 15:00 di domani 20 giugno per riscattare Beautiful Desolation e aggiungerlo permanentemente alla vostra collezione. Come tutti i giochi di GOG, anche questo è completamente DRM-free.

Per chi non lo sapesse, Beautiful Desolation è un gioco d'avventura in 2D isometrico ambientato in un paesaggio post-apocalittico di un futuro distopico. Dotato di un'estetica punk tribale, richiede la risoluzione di rompicapi e numerose scelte difficili potenzialmente in grado di cambiare il futuro di tutto il mondo di gioco. Ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Beautiful Desolation. Attenzione, però: la lingua italiana non è supportata.