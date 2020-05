Giochi Gratis PC: Interkosmos vostro per sempre, DJMAX Respect V in prova gratuita

Continuano a spuntare giochi gratis da aggiungere permanentemente alla raccolta e titoli testabili gratuitamente per un breve periodo su PC. Andiamo alla scoperta delle proposte di questo weekend, entrambe accessibili su Steam.

Il primo gioco che vi proponiamo è Interkosmos, un'esperienza spaziale in Realtà Virtuale che vi mette nei panni di un astronauta in una rappresentazione ricca di assurdità della Guerra Fredda. Il gioco si svolge nella Zvedza, una capsula spaziale sovietica completamente interattiva, dove ogni pulsante e manopola si rivela fondamentale per la sopravvivenza del cosmonauta. Il vostro compito è quello gestire l'energia e i supporti vitali eseguendo le procedure adatte. Avete tempo fino al 25 maggio per fare Interkosmos vostro per sempre recandovi a questo indirizzo e cliccando su "Aggiungi all'account". È compatibile con HTC Vive, Oculus Rift e Valve Index.

DJMAX Respect V è invece l'ultimo capitolo del noto franchise action a sfondo musicale DJMAX. Siete chiamati a suonare alla perfezione oltre 150 tracce di artisti quali Marshmello, Porter Robinson e Yukika, con tanto di video in HD, in numerose modalità di gioco e l'immancabile multigiocatore online. DJMAX Respect V non è gratis per sempre, ma può essere giocato gratuitamente nella sua interezza fino a lunedì 25 maggio. Per l'occasione, su Steam è offerto con il 25% di sconto e può essere acquistato a 31,49 euro anziché 41,99 euro.

Ne approfittiamo per ricordarvi che per i prossimi undici giorni Star Citizen è giocabile gratis, mentre Civilization 6 è gratis per sempre se lo riscattate entro giovedì prossimo su Epic Games Store.