Giochi gratis PC: Just Cause 4 e Wheels of Aurelia in regalo su Epic Store

Come da programma, i curatori del negozio digitale di Epic Games Store confermano che è possibile effettuare il download gratuito di Wheels of Aurelia e Just Cause 4.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì 16 aprile, su Epic Store è infatti disponibile la promozione che consente di scaricare in via del tutto gratuita una copia digitale di Just Cause 4, l'ultimo capitolo dell'avventura a mondo aperto di Square Enix con protagonista Rico Rodriguez, e Wheels of Aurelia, un'avventura grafica in stile retrò sviluppata dagli autori italiani di Santa Ragione.

Per poter riscattare una copia gratis di Just Cause 4 e Wheels of Aurelia, basta accedere su Epic Games Store con il proprio account (l'iscrizione al negozio è anch'essa gratuita) e recarsi presso le rispettive schede dei due giochi interessati. Le copie ottenute, proprio come avvenuto con i giochi free delle passate settimane, saranno vostre per sempre (a patto, logicamente, di premurarsi di mantenere attivo il proprio account).

Con l'annuncio dei giochi in regalo per questa settimana, Epic Games provvede ad aggiornare le pagine del suo negozio digitale per annunciare il prossimo titolo gratis: a partire dal pomeriggio di giovedì 23 aprile avremo l'opportunità di scaricare For the King, uno strategico a turni realizzato da Curve Digital traendo ispirazione dai roguelike più celebri.